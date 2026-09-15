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Насильник под угрозой пистолета уволок женщину в лес в Подмосковье

Насильник под угрозой пистолета уволок женщину в лес в Подмосковье

max.ru/Росгвардия. Московская область Правоохранители задержали в Белозерском Московской области 35-летнего иностранца, который пытался изнасиловать в лесу 43-летнюю женщину.

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