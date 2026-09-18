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Учёные увидели, как белок памяти CaMKII образует растущие молекулярные цепи

Учёные увидели, как белок памяти CaMKII образует растущие молекулярные цепи

Команда из Института наноразмерных наук о жизни Университета Канадзавы, Киотского университета и Национального института физиологических наук (Япония) впервые в реальном времени наблюдала, как ключевой белок памяти организуется в цепеобразные структуры.

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