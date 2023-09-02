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Алена Косторная стала хореографом в Академии Евгения Плющенко

Алена Косторная стала хореографом в Академии Евгения Плющенко

«Рады Алену снова видеть на нашем льду уже в качестве хореографа. К нашей команде по работе с юниорами присоединилась Алена Косторная! В свободное от своего тренировочного процесса и соревнований времени, Алена будет помогать нашим спортсменам и участвовать в наших шоу», – написали в Академии Плющенко.

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