Красный Север

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  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Представители Microsoft назвали выход обновления для Windows ошибкой

Представители Microsoft назвали выход обновления для Windows ошибкой

Об этом сообщила Lenta.ru, ссылаясь на материалы издания The Verge. Ранее журналисты обнаружили в Twitter-аккаунте Windows Insider сообщения от пользователей: люди заметили, что бета-версия Windows 11 внезапно стала доступна и на «старых» ПК.

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