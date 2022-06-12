Представители Microsoft назвали выход обновления для Windows ошибкой

Об этом сообщила Lenta.ru, ссылаясь на материалы издания The Verge. Ранее журналисты обнаружили в Twitter-аккаунте Windows Insider сообщения от пользователей: люди заметили, что бета-версия Windows 11 внезапно стала доступна и на «старых» ПК.