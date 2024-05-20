Генпрокуратура потребовала взыскать с Ходорковского и Лебедева почти 1 млрд рублей

Генпрокуратура РФ требует через суд обратить в доход государства почти 1 млрд рублей и более 1,8 млн долларов, принадлежащих экс-главе «ЮКОСа» Михаилу Ходорковскому (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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