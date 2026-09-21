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Пронедра

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Соединение TOFA сжигает жир у мышей без снижения аппетита и без потери мышц

Соединение TOFA сжигает жир у мышей без снижения аппетита и без потери мышц

Команда учёных Калифорнийского университета в Беркли нашла соединение, которое помогает бороться с ожирением принципиально иным способом, чем нашумевшие препараты GLP-1 вроде Ozempic и Wegovy.

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