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Коллекционное издание Assassin's Creed Shadows будет стоить на 50 долларов дешевле, чем ...

Коллекционное издание Assassin's Creed Shadows будет стоить на 50 долларов дешевле, чем ...

Коллекционное издание Assassin's Creed Shadows будет стоить на 50 долларов дешевле, чем планировалосьUbisoft подтвердила, что коллекционное издание Assassin’s Creed Shadows, которое включает 16-дюймовую статую, артбук, настенный свиток и другие предметы, больше не будет содержать ранний доступ к игре за три дня.

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