Коллекционное издание Assassin's Creed Shadows будет стоить на 50 долларов дешевле, чем планировалосьUbisoft подтвердила, что коллекционное издание Assassin’s Creed Shadows, которое включает 16-дюймовую статую, артбук, настенный свиток и другие предметы, больше не будет содержать ранний доступ к игре за три дня.