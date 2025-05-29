Поймать в нейросети: число взломов ИИ-ассистентов с начала года выросло на 90%

Пользователи ИИ-помощников и нейросетей в России все чаще становятся жертвами мошенников, их количество взломов с января по апрель 2025 года увеличилось на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.
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