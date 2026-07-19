Ирак: По меньшей мере восемь боевиков Партии свободы Иранского Курдистана (ПАК) получили ранения в результате ударов иранских беспилотников по их базе в Чемшаре недалеко от Дарешакрана, провинция Эрбиль, в ночь с 18 на 19 июля.