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Контрафронт

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Ирак: По меньшей мере восемь боевиков Партии свободы Иранского Курдистана (ПАК) получили ранения в...

Ирак: По меньшей мере восемь боевиков Партии свободы Иранского Курдистана (ПАК) получили ранения в результате ударов иранских беспилотников по их базе в Чемшаре недалеко от Дарешакрана, провинция Эрбиль, в ночь с 18 на 19 июля.

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