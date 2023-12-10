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NVIDIA снова намекнула на возможность производства будущих чипов на заводах Inte...

NVIDIA снова намекнула на возможность производства будущих чипов на заводах Inte...

NVIDIA снова намекнула на возможность производства будущих чипов на заводах IntelФинансовый директор компании NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) снова намекнула на возможное партнёрство с Intel Foundry Services для производства следующего поколения чипов для видеокарт.

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