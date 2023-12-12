В Москве отреставрировали три здания, спроектированных архитектором Ловейко

Три дома, построенных по проектам советского архитектора Иосифа Ловейко, отреставрировали в Москве. Восстановительные работы выполнены в рамках городской программы капитального ремонта, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы и на пресс-службу городского Департамента культурного наследия.