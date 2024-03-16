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ВСУ предприняли попытку обстрела России из РСЗО «Вампир»

ВСУ предприняли попытку обстрела России из РСЗО «Вампир»

ВСУ предприняли попытку обстрела России из РСЗО «Вампир», сообщило Минобороны России. Попытка атаки была пресечена около 8:00 мск, когда российские средства противовоздушной обороны сбили восемь реактивных снарядов в небе над Белгородской областью.

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