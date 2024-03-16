ВСУ предприняли попытку обстрела России из РСЗО «Вампир», сообщило Минобороны России. Попытка атаки была пресечена около 8:00 мск, когда российские средства противовоздушной обороны сбили восемь реактивных снарядов в небе над Белгородской областью.
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