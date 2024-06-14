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«Поющие трусы» и телка олигарха: с чего певица Слава начинала свою карьеру

«Поющие трусы» и телка олигарха: с чего певица Слава начинала свою карьеру

Певица Слава откровенно рассказала, как ее травили в шоу-бизнесе. Почему коллеги дали ей прозвище «Поющие трусы»? И кто угрожал артистке физической расправой? Готова ли она помириться с Филиппом Киркоровым после публичных разборок? И удалось ли Славе преодолеть депрессию из-за неудачной пластики груди? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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