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Театр абсурда

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Сотни тысяч киргизов, таджиков и узбеков поступили в вузы Москвы. Кто и зачем замещает русских студентов иностранцами?

Сотни тысяч киргизов, таджиков и узбеков поступили в вузы Москвы. Кто и зачем замещает русских студентов иностранцами?

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