Спасательную операцию провели специалисты МЧС на Оби в Новосибирске

По легенде учений, на прогулочном катере из-за короткого замыкания электропроводки вспыхнул пожар – судно потеряло ход и управление, корма полыхала, палубу заполнял густой дым, а на борту находились пассажиры.
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