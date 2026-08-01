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Вечерний Новосибирск

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Спасательную операцию провели специалисты МЧС на Оби в Новосибирске

Спасательную операцию провели специалисты МЧС на Оби в Новосибирске

По легенде учений, на прогулочном катере из-за короткого замыкания электропроводки вспыхнул пожар – судно потеряло ход и управление, корма полыхала, палубу заполнял густой дым, а на борту находились пассажиры.

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