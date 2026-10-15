На танкере Wine Trader в Чёрном море у берегов Румынии вспыхнул пожар 15 октября. Из двенадцати членов экипажа пятеро спасены, семеро считаются пропавшими без вести.
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