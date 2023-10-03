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Еркин Дарменов: «В октябре будет бой на OCTAGON 52»

Казахстанский боец ММА Еркин Дарменов рассказал о следующем поединке. «В ноябре будет бой, ИншАлаах. На OCTAGON 52 в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака.

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