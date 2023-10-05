Какие занятия помогут от синдрома укачивания

Врач Волошенко: танцы и аэробика помогут меньше страдать от укачивания. Подвижные занятия стимулируют вестибулярный аппарат, приучают мозг лучше обрабатывать и систематизировать информацию, поступающую от органов.
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