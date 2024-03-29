Медведев уступил Синнеру в полуфинале «Мастерса» в Майами

Завершился полуфинальный матч в турнире «Мастерс», который проходит в Майами, США, в котором встречались российский теннисист, четвертая ракетка мира Даниил Медведев и третья ракетка мира из Италии Янник Синнер.
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