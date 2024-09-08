Михаил Боярский признался, чем он уступает Челентано

В разговоре с Орнеллой Мути актер рассказал, чем он проигрывает знаменитому итальянцу. Михаил Боярский Legion-media На открытии выставки Никаса Сафронова в Санкт-Петербурге Ми­ха­ил рассказал, что давно знаком с творчеством художника: «Его работы должны висеть в Эрмитаже! У меня картин Сафронова нет, знаю, что Софи Лорен повесила у себя свой портрет его кисти.