Врач Иванов: вялость, грусть и потеря аппетита могут быть симптомами хордомы

Хордома – это злокачественная опухоль, которая образуется рядом с позвоночником. Симптомами её развития могут быть вялость, потеря аппетита, депрессия, быстрая утомляемость и повышенная температура, рассказал газете "Известия" кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.