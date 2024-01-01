Путин подал три знака России и миру в Новый год. Кому пора бояться?

Владимир Путин подал три очевидных знака России и миру в Новый год. Кому уже пора начинать бояться?В ходе общения с прессой в военном госпитале имени Вишневского, куда Владимир Путин прибыл 1 января, глав государства чётко обозначил перспективы СВО.
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