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Путин подал три знака России и миру в Новый год. Кому пора бояться?

Путин подал три знака России и миру в Новый год. Кому пора бояться?

Владимир Путин подал три очевидных знака России и миру в Новый год. Кому уже пора начинать бояться?В ходе общения с прессой в военном госпитале имени Вишневского, куда Владимир Путин прибыл 1 января, глав государства чётко обозначил перспективы СВО.

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