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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ещё один комплекс весогабаритного контроля появится в Алтайском крае

Ещё один комплекс весогабаритного контроля появится в Алтайском крае

Число комплексов весогабаритного контроля на дорогах края увеличится до 16 Ещё один комплекс весогабаритного контроля появится в Локтевском районе Алтайского края на трассе А-322 – "Горняк – Староалейское".

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