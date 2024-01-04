Ещё один комплекс весогабаритного контроля появится в Алтайском крае

Число комплексов весогабаритного контроля на дорогах края увеличится до 16 Ещё один комплекс весогабаритного контроля появится в Локтевском районе Алтайского края на трассе А-322 – "Горняк – Староалейское".
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