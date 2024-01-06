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«Вашей Америке кранты»: США ждет судьба СССР из-за России?

Продолжение конфронтации с Россией грозит США тяжелыми последствиями. Об этом заявил профессор кафедры государственного и муниципального управления Северо-Западного института управления РАНХиГС Александр Кугай в интервью «Русской народной линии».

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