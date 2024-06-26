Владимир Путин: нужно защищать флот от дальнобойных ракет

Защиту кораблей российского Военно-морского флота от ударов дальнобойными ракетами нужно обеспечивать начиная с дальних подступов, заявил президент России Владимир Путин 26 июня в ходе совещания по кораблестроению.
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