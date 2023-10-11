Финская полиция сообщила о "внешних следах" в районе поломки Balticconnector

Представитель Центральной криминальной полиции Финляндии Микко Симола заявил на брифинге, что следствием были обнаружены "внешние следы" на дне Балтийского моря в районе места поломки газопровода Balticconnector.
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