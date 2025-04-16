Учебный самолет ВВС Пакистана потерпел крушение на северо-востоке страны

Учебно-тренировочный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана потерпел крушение неподалеку от города Вихари в провинции Пенджаб, оба пилота успели катапультироваться, сообщает 15 апреля местная газета The Express Tribune.
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