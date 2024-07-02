«Рога быстро опилят»: на Украине раскрыли, что произошло в офисе Зеленского

В офисе Владимира Зеленского случился «большой переполох» из-за дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии