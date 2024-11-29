Пока не стоит увлекаться покупками

По итогам вчерашней сессии Индекс Мосбиржи прибавил 2,2%. Вроде бы очень сильный результат, но движение индикатора было довольно рваным – после утреннего роста началась просадка на фиксации краткосрочной прибыли и лишь под вечер рынок смог ее откупить.