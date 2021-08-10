Истоки славянского миропонимания

ЭксклюзивТуризмИстоки славянского миропониманияИстоки славянского миропонимания Всё в мире и Вселенной подобно друг другу и пронизано тончайшими взаимосвязями.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновВсадник на белом коне с мечом в устах!🔥В самом известном предсказании мира, в Откровении Иоанна Богослова, мы встречаем описание явления Представителя Великого Аватара Синтеза, как Его Меньшего Аватара - «Всадника на белом коне...» (Откровение 19:11-21), пришедшего «во славе и силе», и у которого: "Из уст Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы" - «Имя Ему: «Слово Божие»! Обратите внимание: только у этого Всадника на белом коне, острый огненный меч находится: в "ЕГО УСТАХ"!🔥, а не как это обычно бывает, когда меч - в руке. Это крайне важное отличие именно ЭТОГО ВСАДНИКА и его надо различать! Так чем же именно этот грядущий ВСАДНИК так отличен от всех других, и почему у Него присутствует такое особое качество? Напомню всем, что есть разные "Всадники", известны к примеру, четыре "Всадника Апокалипсиса" - персонажи из шестой главы Откровения (6:1-17), среди которых тоже кстати, есть "всадник и на белом коне", но дело в том, что у него совершенно другое описание: "конь белый, и на нём всадник, имеющий в руке лук, и дан был ему венец...". Обратите внимание: это совершенно другой всадник и у него другие качества и выражение, а самое главное: у него нет меча в устах! Более того и время их явления совершенно иное. Так вот, только в девятнадцатой главе Откровения Иоанна Богослова (19:11), мы находим описание именно того ВСАДНИКА НА БЕЛОМ КОНЕ - «во славе и силе», у которого - единственного: "ИЗ УСТ ЕГО ИСХОДИТ ОСТРЫЙ МЕЧ🔥, чтобы им поражать народы"! Таким образом, теперь становится ясно, что основным отличительным атрибутом и ключевым инструментом Меньшего Аватара, Всадника на белом коне - является именно ОГНЕННЫЙ ОСТРЫЙ МЕЧ, ИСХОДЯЩИЙ ИЗ ЕГО УСТ!🔥 Так вот именно этот факт и выделяет Его особым образом. Ведь на самом деле, мы имеем дело с беспрецедентным случаем в истории всего человечества, когда в такое переломное время осуществляется прямое воздействие космической Воли и Могущества Первого Луча от Первого Лица ЛОГОСА и тогда имеем явление АНТИХРИСТА!🔥 - читайте работу "Слово о истинном Антихристе", дабы развеять все ложные представления о реальной миссии и роли этого божественного Посланника - ПРЕДТЕЧИ Христа! Так вот, такой исключительно могущественный инструмент, как ОГНЕННЫЙ МЕЧ В УСТАХ - и символизирует прямое ОСЕНЕНИЕ🔥 Великим Аватаром Синтеза, Первым Лицом Солнечного Логоса - ВСАДНИКА на белом коне, и передачу Ему космического Могущества Первого Луча Воли! А значит, Он - Меньший Аватар, Всадник на белом коне с мечом в устах и становится Антихристом🔥 - "поражающим народы" обличающим и разрушающим Словом! При этом, Великий Аватар Синтеза произносит могущественный ЗВУК, а Всадник на белом коне с мечом в устах, произносит уже здесь, за завесами - огненное разрушающее СЛОВО! Итак, мы уже поняли, что могут быть различные "всадники", и они могут быть на белых конях, чёрных, серых (каких угодно...), и они могут иметь в руках "мечи, лук, жезл" (что угодно...), но вот именно: острый ОГНЕННЫЙ МЕЧ, В УСТАХ🔥 - означает ОСЕНЕНИЕ Аватаром Синтеза, грядущего Всадника на белом коне (суть Антихриста!). Слово же Его - поражающее и разрушающее СЛОВО БОЖИЕ - творящее ВОЛЮ БОГА! "Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого". Всадник на белом коне с мечом в устах, Имя которого ЕНОХ🔥 - Меньший Аватар (Мессия), Посредник Космического Аватара Синтеза, грядёт из России (статья «МЕССИЯ ИЗ РОССИИ») и даст толчок, приводящий к активности всех мужчин и женщин, кто откликается на аспект ВОЛИ-К-ДОБРУ, ДОБРОЙ ВОЛИ🔥. Огненный же Меч в Его устах - есть Слово Божие, Могущество творящее Волю Бога! "Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные". Более того - ЕНОХ уже вошёл в наш трёхмерный мир, в октябре 2019г., оставаясь пока невидимым в эфирной материи. Его приход изменил весь мир на «ДО» и «ПОСЛЕ» Его прихода, ознаменовав тем самым, начало кардинальных планетарных изменений🔥Юрий ИльиновСын нашел мои закладки в книгах семейной библиотеки Помню было некое правило: при входе в транспорт произносить "проездной" или "единый", если он в кармане лежал. А может даже некоторые доставали его и показывали А еще, можно заметить, что в 1998 году появилась магнитная полоса, уже не нужно в метро показывать проездной при входе и, возможно, поэтому проездной стал не такой цветастый Проездные для студентов Москвы 1997-1998 Обратите внимание на стоимостьЮрий ИльиновПроцедуре, называемой в Японии сокусимбуцу, положил начало монах Кукай, основатель секты Сингон, еще в IX веке. Суть ее в превращении себя самого в мумию с целью достичь статуса будды. Процесс был жутко длительный и мучительный, он как минимум вызывает уважение к терпению и воле людей, подвергших себя такому истязанию. Первую тысячу дней монах сидел на строжайшей диете и занимался физическими упражнениями. Вторую тысячу – на еще более суровой диете и в глубоких медитациях. К концу этого срока кандидат в будды приходил совершенно истощенным физически, лишившись не только жира, но и мышц. На финише необходимо было еще пить специальный ядовитый чай, который позже должен был отвадить от тела всяких личинок и прочую насекомую гадость. Наконец, ученики замуровывали мученика в каменной могиле, которую вскрывали еще через тысячу дней. После открытия выяснялось, удалось ли бедолаге стать мумией, а значит, и буддой, или что-то пошло не так. За тысячу лет существования практики успеха добились менее 30 человек.Комментировать
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