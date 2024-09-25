В России дают гражданство даже «бездомным» мигрантам без жилья. А зачем

На евреев много вешают. Иногда евреи примазываются. Как человек становится известным-знаменитым, так тут же в его роду находят еврейские корни. Тутанхамон, Моисей, Авраам, Иисус, Иуда, Пилат, Ротшильд, Ульянов, Гитлер, Джугашвили, Ежов, Ягода, Берия. Кто из них действительно был евреем, а кто нет? В СССР евреев во власть не пускали, да и на хлебные места тоже, однако все там были евреями... Евреи даже водку, русскую водку испортили. Начали подмешивать туда алкоголь😀.

Сергей Кочегаров

А вы знаете, что эта зима в России будет сумасшедшей? Она будет или не по зимнему теплой или аномально холодной. Синоптики ещё не определились. А вы спрашиваете, что у нас со статистикой… Статисты тоже ещё не определились. Поэтому и в МВД не знают сколько нам надо мигрантов (абу-бандитов широкого профиля), не определились ещё. Знают только, что нужны. Есть в МВД служба - паспортный стол называется, там знают, что мигрантам паспорта нужны (без них никак), но тоже не определились, а что с пропиской делать? Отдали вопрос на откуп мигрантам. А мигрант он ведь мигрант, он по своему думает. Это как в анекдоте: "устроился Мамед в полицию, работает… Месяца через 3 его спрашивают: Мамед ты почему зарплату не получаешь? - Вах, а я думал пистолет дали и всё". В принципе в мутной воде рыбку легче ловить, так, что зима нас ждет сумасшедшая.