Белоусов предлагает организовать лечение бойцов СВО на местах отпусков

С предложение обеспечить участников спецоперации амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска, обратился министр обороны Андрей Белоусов к президенту РФ Владимиру Путину, 12 июля сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к Минобороны.
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