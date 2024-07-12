Белоусов предлагает организовать лечение бойцов СВО на местах отпусков

С предложение обеспечить участников спецоперации амбулаторными медицинскими услугами в местах проведения отпуска, обратился министр обороны Андрей Белоусов к президенту РФ Владимиру Путину, 12 июля сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к Минобороны.