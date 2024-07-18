Накануне 100-летия Лиозновой ее ученица рассказала о величии режиссера «Семнадцать мгновений весны»

20 июля исполнится 100 лет со дня рождения народной артистки СССР, кинорежиссера Татьяны Лиозновой. Иногда зрители не знают ее имени, но фильмы, которые она сняла, знают все: «Три тополя на Плющихе», «Семнадцать мгновений весны», «Карнавал».