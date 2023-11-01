США взорвали свою межконтинентальную ракету над Тихим океаном

Командование глобального удара ВВС США в среду, 1 ноября, заявило, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Minuteman III «из-за аномалии» была взорвана над Тихим океаном во время испытательного пуска, – сообщают СМИ В заявлении, распространенном американскими военными, говорится: «Подразделение Space Launch Delta безопасным образом уничтожила над Тихим океаном 1 ноября в 00:06 (11:06 мск.