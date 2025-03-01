NYP: Ермак настаивал, чтобы Зеленский подписал сделку в США, а не в Киеве

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак настаивал, чтобы соглашение между США и Украиной было подписано в Белом доме, а не в Киеве, сообщает газета New York Post со ссылкой на американского чиновника.
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