Боевик Интернационального легиона ВСУ убил двух граждан США

Боец Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ убил двух граждан США во время выполнения боевого задания на территории Украины.
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