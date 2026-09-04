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Боевик Интернационального легиона ВСУ убил двух граждан США

Боевик Интернационального легиона ВСУ убил двух граждан США

Боец Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ убил двух граждан США во время выполнения боевого задания на территории Украины.

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