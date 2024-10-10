Какой сегодня день: 11 октября

Сегодня, 11 октября, отмечают Международный день девочек. Праздник внесен в календарь по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 2011 году, чтобы привлечь внимание к проблемам дискриминации, притеснений, невозможности девочками реализовать свой потенциал.