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УПЦ удалось вернуть захваченный ПЦУ храм в Черновицкой области

В селе Ленковцы Черновицкой области Украины представителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) удалось вернуть захваченный боевиками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Петропавловский храм.

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