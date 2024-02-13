УПЦ удалось вернуть захваченный ПЦУ храм в Черновицкой области

В селе Ленковцы Черновицкой области Украины представителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) удалось вернуть захваченный боевиками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Петропавловский храм.
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