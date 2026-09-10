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Русская весна

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Туск заявил что ожидает ударов РФ по польским погранпереходам (ВИДЕО)

Туск заявил что ожидает ударов РФ по польским погранпереходам (ВИДЕО)

Польша ожидает российских ударов по погранпереходам с Украиной, так же как сейчас россияне наносят удары по погранпереходам с Молдовой, заявил премьер Дональд Туск.

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