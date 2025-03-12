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Царьград

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Ночные атаки на детей: Об этой уловке мошенников надо знать каждому родителю

Ночные атаки на детей: Об этой уловке мошенников надо знать каждому родителю

Мошенники массово повадились атаковать детей в ночное время. Рассказываем об уловке жуликов, о которой должен знать каждый родитель.

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