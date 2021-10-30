Миллиард деревьев и ледоколы: как выполняются обещания Зеленского

Украинский президент не считает нужным объясняться за прожекты в духе Остапа Бендера. Владимир Зеленский потребовал построить в Украине целый флот современных научно исследовательских судов, которые будут косяками плавать по волнам мировых океанов.
Украинский президент не считает нужным объясняться за прожекты в духе Остапа Бендера. Владимир Зеленский потребовал построить в Украине целый флот современных научно исследовательских судов, которые будут косяками плавать по волнам мировых океанов.
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