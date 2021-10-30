Факты Дня

2 035 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ира
    Интересно, первый раз об этом прочиталаФакти (Болгария):...
  • Александр Котенко
    Давно пора навести порядок.Мюнхенская речь 2...
  • Дмитрий
    Хер вам от Советской власти, а не газ!Украина на грани....

Миллиард деревьев и ледоколы: как выполняются обещания Зеленского

Украинский президент не считает нужным объясняться за прожекты в духе Остапа Бендера. Владимир Зеленский потребовал построить в Украине целый флот современных научно исследовательских судов, которые будут косяками плавать по волнам мировых океанов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх