В Турции оценили идею отмены системы «все включено» в отелях

Турецкая индустрия туризма не готова к отмене системы «все включено» в курортных отелях. Так оценил идею отказа от популярного формата отдыха источник на туристическом рынке страны, которого цитирует РИА Новости.
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