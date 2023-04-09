Военнослужащих ВДВ представили к наградами за отвагу и мужество

Заместитель командующего группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Валерий Солодчук наградил государственными наградами военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) за проявленную отвагу и мужество в ходе спецоперации по защите Донбасса.
Заместитель командующего группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Валерий Солодчук наградил государственными наградами военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) за проявленную отвагу и мужество в ходе спецоперации по защите Донбасса.
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