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Военнослужащих ВДВ представили к наградами за отвагу и мужество

Военнослужащих ВДВ представили к наградами за отвагу и мужество

Заместитель командующего группировкой войск «Центр» генерал-лейтенант Валерий Солодчук наградил государственными наградами военнослужащих Воздушно-десантных войск (ВДВ) за проявленную отвагу и мужество в ходе спецоперации по защите Донбасса.

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