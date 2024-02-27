«Не хочешь внимания мужчин - не раздевайся. Хочешь, чтобы уважали - одевайся как завуч по воспитательной работе.
Женщина должна одеваться как завуч по воспитательной работе, чтобы ее уважали?
Комментарии
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Natali Климова
А пишут - не хотят чтобы приставали. Ой ли?
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14 час.
В
Воробей
Проблема, освящённая в статье, имеет и ещё одну грань - девочки в современном социуме западного типа воспитываются матерями таким образом, что неожиданным последствием его является массовое появление неспособности женами практиковать секс с мужьями, что проявляется лишь некоторое время ПОСЛЕ свадьбы. И такие жены лишь подбирают благовидные предлоги для проявляющейся, и манипулирующей их мышлением и поведением, из их подсознания тенденции к избеганию секса с мужьями. То есть, такая жена объективно не в состоянии осознать, что и почему, на самом-то деле, происходит. Именно это ведёт к массовым разводам. И никаких надежд на то, что ситуация изменится к лучшему, не просматривается, к сожалению. Это значит, что такому типу социума суждено просто вымереть! Только в социуме, где "женщина должна одеваться как завуч по воспитательной работе", среди прочего, отмеченная мной проблема сама собой исчезает - там разводы происходят только по реальным, а не надуманным причинам, что понятное дело имеет тенденцию происходить намного реже. Ну, или точнее сказать, такая проблема просто не возникает.
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6 час.
Natali Климова
Ну так они же не для секса замуж выходят, а для того, чтобы иметь личного раба. На 3 работы отправят, чтобы деньги нес. Маникюр, реснички, салоны, шмотки. И все мало, мало и мало. Конечно это временно, такая "жена" не нужна, но страшного для мужчины в принципе ничего. Всегда найдутся дамы легкого поведения - время провел и все дела. А вот женщины уже не знают, как попу нарастить силиконом - лишь бы на шею кому залезть. Работать то не приучены. Вот и охоту устраивают на лохов. Только мало их, на всех не хватит.
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2 час.
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