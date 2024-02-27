Женщина должна одеваться как завуч по воспитательной работе, чтобы ее уважали?

В

Воробей

Проблема, освящённая в статье, имеет и ещё одну грань - девочки в современном социуме западного типа воспитываются матерями таким образом, что неожиданным последствием его является массовое появление неспособности женами практиковать секс с мужьями, что проявляется лишь некоторое время ПОСЛЕ свадьбы. И такие жены лишь подбирают благовидные предлоги для проявляющейся, и манипулирующей их мышлением и поведением, из их подсознания тенденции к избеганию секса с мужьями. То есть, такая жена объективно не в состоянии осознать, что и почему, на самом-то деле, происходит. Именно это ведёт к массовым разводам. И никаких надежд на то, что ситуация изменится к лучшему, не просматривается, к сожалению. Это значит, что такому типу социума суждено просто вымереть! Только в социуме, где "женщина должна одеваться как завуч по воспитательной работе", среди прочего, отмеченная мной проблема сама собой исчезает - там разводы происходят только по реальным, а не надуманным причинам, что понятное дело имеет тенденцию происходить намного реже. Ну, или точнее сказать, такая проблема просто не возникает.