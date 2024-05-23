Трамп: При Байдене США потеряли уважение всего мира

При президентстве Джо Байдена Соединенные Штаты утратили уважение на мировой арене. Об этом в ходе выступления на митинге своих сторонников в Нью-Йорке заявил Дональд Трамп, кандидат в президенты США от партии республиканцев.
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