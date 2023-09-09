Театр абсурда

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Дроны ВСУ бьют по Москве, «ответка» летит в Киев

Дроны ВСУ бьют по Москве, «ответка» летит в Киев

Даже западные эксперты в шоке от бессмысленной стратегии Залужного Константин Ольшанский Фото: Zuma/TASS ВСУ снова попытались атаковать российскую территорию с помощью дронов.

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VG
Vasily Golov
Начинаются летные испытания БПЛА ударами по Киеву.При удачном начнется массовое производстве на поточных линий.Фюзеляж и крылья пластиковые  штампуются, склеиваются Сборка на конвейере.Три линии сборки для разных.По весу груза.от 3 до 30кг.В фюзеляже будет размещаться коктейль Молотова и взрывчатка.Жечь и взрывать.
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