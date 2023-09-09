Дроны ВСУ бьют по Москве, «ответка» летит в Киев

VG

Vasily Golov

Начинаются летные испытания БПЛА ударами по Киеву.При удачном начнется массовое производстве на поточных линий.Фюзеляж и крылья пластиковые штампуются, склеиваются Сборка на конвейере.Три линии сборки для разных.По весу груза.от 3 до 30кг.В фюзеляже будет размещаться коктейль Молотова и взрывчатка.Жечь и взрывать.