«Мне кажется, что россияне безумно завидуют украинцам. Потому что смогли, позволили себе свалить зарвавшихся, охамевших, обнаглевших ворюг.
КОМУ вы открыли доску в Москве? Мемориальную доску Жванецкому открыли вчера в Москве на улице Лесной
Комментарии
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Tania Еременко
Меня эта доска возмутила - он же был русофобом и унижал Россию и россиян в своих произведениях. Надеюсь, что найдется патриот России, который отдерёт эту доску и выбросит на помойку.. Еще бы так поступили с памятником Солженицину.
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1 час.
АС
Анна Сепп
Заняться местной власти нечем? И я считаю, что эта "доска" неуместна и не нужна, по крайней мере сейчас (невольно вспоминается его миниатюра о "трёх буквах" — символе нашей страны). Не любил он нашу страну и о народе был невысокого мнения, что, кстати, не скрывал, но делал это смешно. Пусть покоится с миром — не надо поднимать эту тему.
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30 мин.
виталий панов
А чему удивляться,придёт время и поставят в центре Москвы памятник старушке шапокляк-пугачёвой! Забыв её слова о русском народе!
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5 мин.
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