КОМУ вы открыли доску в Москве? Мемориальную доску Жванецкому открыли вчера в Москве на улице Лесной

Tania Еременко Меня эта доска возмутила - он же был русофобом и унижал Россию и россиян в своих произведениях. Надеюсь, что найдется патриот России, который отдерёт эту доску и выбросит на помойку.. Еще бы так поступили с памятником Солженицину.

АС Анна Сепп Заняться местной власти нечем? И я считаю, что эта "доска" неуместна и не нужна, по крайней мере сейчас (невольно вспоминается его миниатюра о "трёх буквах" — символе нашей страны). Не любил он нашу страну и о народе был невысокого мнения, что, кстати, не скрывал, но делал это смешно. Пусть покоится с миром — не надо поднимать эту тему.