Защита сына Байдена назвала дело о неуплате налогов политическим

Защита сына президента США Джо Байдена Хантера назвала дело о неуплате налогов политическим. Адвокаты считают, что спецпрокурор Дэвид Вайс находится под давлением республиканцев, он завел дело без каких-либо новых доказательств, спустя два года после того, как Байден-младший уплатил налоги.
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