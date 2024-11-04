Лазарев заявил, что прыгнул на шоу из-за предвзятости эксперта к конкурсантке

Певец Сергей Лазарев объяснил свой скандальный поступок в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!», когда он спрыгнул со своего места и нажал на кнопку фониатра Льва Рудина, чтобы спасти талантливую участницу Арпи Абкарян.
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