Лазарев заявил, что прыгнул на шоу из-за предвзятости эксперта к конкурсантке

Певец Сергей Лазарев объяснил свой скандальный поступок в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!», когда он спрыгнул со своего места и нажал на кнопку фониатра Льва Рудина, чтобы спасти талантливую участницу Арпи Абкарян.