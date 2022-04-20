В Калужской области в одной из квартир под полом лоджии оперативники обнаружили плантацию конопли

В ходе реализации мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотиков, сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области была получена значимая информация о возможной причастности местного жителя к противоправной деятельности.

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